Adamantina disputa etapa da Copa Brasil de Biribol

A equipe de Adamantina representará a Cidade Joia e a SELAR (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) na próxima etapa da Copa Brasil de Biribol, que será realizada na cidade de Araçatuba, no dia 16 de abril.

A competição reúne as principais equipes do país na modalidade, em cinco etapas disputadas ao logo do ano.

Na primeira etapa, em Praia Grande, a equipe de Birigui venceu Santos pelo placar de 2 a 1.

A classificação ainda teve Rio Claro em terceiro, Araçatuba em quarto e Praia Grande em quinto lugar.