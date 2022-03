Trâmites burocráticos emperram a implantação da ‘Atividade Delegada’ em Adamantina

Aprovado em definitivo pelo Poder Legislativo e com a Lei sancionada pelo Poder Executivo desde o mês de março do ano passado, o projeto ‘Atividade Delegada’ ainda não pôde ser implantado em Adamantina, segundo a Prefeitura em virtude dos trâmites burocráticos que precisam ser seguidos.

Em resposta ao Jornal Folha Regional, a Secretaria Municipal de Planejamento garantiu ainda que no que diz respeito à parte do Município está tudo correto. “Foram encaminhados o Termo de Convênio e o Plano de Trabalho aprovados e assinados pelo prefeito Márcio Cardim e pelo Comandante do 25º BPM/Ipara assinatura do secretário de segurança pública e posterior publicação”.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo da implantação é promover o compartilhamento dos atos de fiscalização de trânsito, fiscalização, segurança e prevenção de danos e riscos em áreas e prédios públicos, fiscalização das licenças para o exercício do comércio concedidas pela Municipalidade nos termos da Lei nº 2.449/ 92 – Código de Posturas e Lei Orgânica do Município de Adamantina.

A ‘Atividade Delegada’ existe em São Paulo desde 2009 e já é desenvolvida em mais de 60 cidades, onde a Polícia Militar intensifica as ações de vigilância e fiscalização, auxiliando o Município na garantia de maior segurança aos munícipes.