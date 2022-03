Prefeitura de Adamantina inaugura Centro de Formação Esportiva

Espaço será destinado ao desenvolvimento de atividades esportivas de tênis de mesa, xadrez, dama e dominó

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR), realizará na próxima segunda-feira (04), às 18h, a inauguração do Centro de Formação Esportiva. O imóvel abrigava a Associação de Moradores do Jardim América, Ipiranga e Palmeiras (AMJAIP).

O espaço agora será usado para o desenvolvimento de atividades esportivas de tênis de mesa, xadrez, dama e dominó.

Com isso, será possível descobrir novos talentos e, ainda, formar equipes competitivas para as disputas de competições oficiais do calendário do estadual como Jogos Regionais, Jogos da Juventude, Jogos Escolares, Olimpíadas Estadual, além de servir também como um centro de lazer e treinamentos para os idosos praticarem jogos de mesa visando as competições como o Jogos Regionais da Melhor Idade (JOMI).

De acordo com o secretário, Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiú”, os funcionários executaram as melhorias no prédio. Para isso, foi investido em torno de 22 mil reais com o pagamento de contas de água e energia elétrica que estavam em atraso e a aquisição de 5 jogos de mesa para a prática do tênis de mesa, bebedouro e pintura.

AMJAIP – Associação de Moradores do Jardim América Ipiranga e Palmeiras

De acordo com o Decreto nº 6.431 de 21 de setembro de 2021 dispõe sobre o uso do imóvel denominado AMJAIP – Associação de Moradores do Jardim América Ipiranga e Palmeiras o imóvel foi revertido para o município por tempo indeterminado.

O Centro de Formação Esportiva funcionará na Rua Adoniram Barbosa, nº. 377 – Jardim América.