Polícia Civil prende homem e apreende quase 10 kg de maconha

A ação de combate ao tráfico de drogas foi coordenada pelas Unidades Especializadas – DIG/DISE de Dracena. A apreensão dos entorpecentes e a prisão do acusado aconteceram em uma casa próxima a antiga estação ferroviária, e que fica também nas proximidades da rodoviária.

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas – DIG/DISE, prendeu um homem, de 27 anos, nesta quarta-feira (30), por suspeita de tráfico de drogas em Dracena. Na residência do acusado os agentes das Unidades Especializadas encontram e apreenderam 16 tijolos de maconha, um tablete contendo crack, além de uma trouxinha e dois papelotes de maconha já prontos para a comercialização. Ainda no imóvel foram localizados uma balança de precisão, duas facas com resquícios de drogas, apetrechos comumente usados para embalar drogas, cerca de R$ 400 e uma motocicleta.



Ação de combate ao tráfico de drogas foi desencadeada durante trabalho investigativo que apurava a distribuição de drogas pelo acusado, abastecendo e promovendo a venda de entorpecentes para usuários de drogas que frequentam a antiga estação ferroviária e a rodoviária de Dracena, visto que a residência do suspeito estar localizada em um ponto estratégico a margem da linha férrea. Havia ainda a informação de que o acusado também fazia um serviço de “delivery”, no qual ele mesmo entregava as drogas para clientes, utilizando um carro ou uma motocicleta.





Diante do apurado pelo setor de investigação, foi requerido junto ao Poder Judiciário um mandado de busca e apreensão domiciliar para o imóvel do suspeito, sendo então realizada ação policial no final da tarde desta quarta-feira (30). Ao chegarem ao local, os policiais civis avistaram a mãe do acusado no corredor que dá acesso a residência com uma sacola nas mãos, ela se assustou e imediatamente jogou a sacola no chão, dizendo que aquilo não era dela, ao ser verificado o que havia no interior da sacola, constatou-se que havia 16 tabletes de maconha, em forma de tijolos, envoltos em fita adesiva amarela, e uma porção da mesma droga já esfarelada, embalada em plástico filme. Na sacola ainda havia meio tablete de crack, uma balança de precisão e duas facas com resquícios de drogas.

A mãe do acusado afirmou que todo aquele material ilícito era de seu filho, que ela iria jogar tudo fora. Em continuidade às buscas na residência os agentes encontram mais dois invólucros de maconha, que a mulher alegou ser de seu amásio para consumo próprio.

Enquanto uma equipe das Unidades Especializadas aguardava e preservava o local para os procedimentos dos exames periciais de constatação de ponto de tráfico de drogas realizados pela Polícia Técnica Cientifica, ali chegou o acusado pilotando uma motocicleta e parou ainda na rua. Sendo de imediato dada ordem para que o suspeito descesse da motocicleta, porém não obedecida, reagindo a abordagem policial, havendo então a necessidade do uso de força física moderada e ainda o uso de algemas para conter o acusado.

Ainda na realização da revista pessoal do suspeito, foi encontro no bolso da bermuda a quantia de R$ 400. Num primeiro momento o detido chegou a negar a propriedade da droga, mas logo em seguida confirmou ser dele todo aquele material ilícito encontro.

O suspeito foi atuado em delito pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo custodiado, aguardando a audiência de custódia, para posterior encaminhamento ao sistema prisional. E o material entorpecente apreendido foi encaminhado para exame pericial, para emissão de laudo de constatação provisório de substância entorpecente proscrita.

O homem possui antecedentes criminais pelos crimes incêndio, furto, embriaguez ao volante e tráfico de drogas, constando ainda, ser beneficiário da situação prisional de liberdade condicional, obtida no mês de novembro de 2011.