Doria confirma saída do governo de SP e diz que é candidato à Presidência

João Doria (PSDB) anunciou hoje (31) a saída do governo do Estado e confirmou que vai ser candidato à Presidência da República, após um dia marcado por notícias desencontradas, disputas internas e tensão. Ele passou o cargo ao vice, Rodrigo Garcia, que assume dia 2 de abril e vai concorrer à cadeira no Palácio dos Bandeirantes nas eleições de outubro. “Cumpri a minha obrigação”, disse Doria.

Depois de horas de reuniões com aliados, a oficialização ocorreu no 4º Seminário Municipalista, no Palácio dos Bandeirantes, em evento que contou com plateia, escola de samba e gritos de “Brasil, pra frente, Doria presidente”. Em seu discurso, Doria fez um longo balanço de seus três anos e três meses de governo e, em alguns momentos, se mostrou emocionado. Ele só confirmou a candidatura ao Planalto no fim de sua fala.

Quero dizer a vocês, sim, serei candidato à Presidência da República pelo PSDB.”

Ele ainda agradeceu sua equipe, sua família e alfinetou o presidente Jair Bolsonaro (PL), provável concorrente na disputa eleitoral, e outros adversários políticos.

“Chego hoje com sentimento de satisfação e realização. De ter cumprido o dever de honrar os compromissos que assumi com o povo de São Paulo e paz de espírito por ter seguido os preceitos morais de meu pai.”

No evento com mais de 600 prefeitos, o primeiro a discursar foi o secretário do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi —que também é presidente do diretório estadual do PSDB. Ele alfinetou o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que anunciou hoje que se filiou ao União Brasil e desistiu de concorrer à Presidência. Moro deve ser candidato a deputado federal por São Paulo.

“Neste governo, conseguimos fazer as reformas necessárias, os investimentos. É por isso que hoje representamos a continuidade desse projeto de alguém que já foi secretário de quatro pastas diferentes [Rodrigo Garci], que não vem a poucos dias do prazo eleitoral, mudar o título para São Paulo SP para ser candidato”, afirmou.

Por fim, anunciou, aos gritos: “Uma salva de palmas para o futuro presidente do Brasil, nosso governador do Estado de São Paulo, João Doria”.

Em seguida, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB), também elogiou Doria.