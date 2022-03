Campeonato Amador Varzeano termina primeira rodada com goleada 

A Secretaria de Esportes Lazer de Adamantina (Selar), finalizou na noite desta quarta-feira (30), a primeira rodada do Campeonato Amador “New Ball”, Varzeano Municipal de Futebol de Adamantina com duas partidas.

Destaque para equipe do La’Cure/Bodão F.C., que venceu de goleada.

No primeiro jogo, a Portuguesa se reabilitou da derrota de 2 x 1, diante da Lagoa Seca F.C., na segunda-feira (28) e venceu por 3 x 1, o time do Perussi F.C.

No segundo jogo, equipe do La’Cure F.C., estreou com goleada, vencendo o time do Parque Iguacu F.C. pelo elástico placar de 5 x 0, com os gols marcados por João Paulo Dall Acqua (2), Diogo Indaiá, Marcelinho Frazon e Lucas Marques (1) cada.

RODADA DE ABERTURA

Na rodada de abertura na segunda-feira (28), tivemos os seguintes jogos e resultados:

Lagoa Seca F.C venceu por 2 x 1, a Portuguesa e no segundo o jogo, Betão F.C. venceu por 3 x 2, o San Remo E.C.

A competição tem a participação das seguintes equipes do La’Cure F.C , Betão F.C., Lagoa Seca F.C., Parque Iguaçu F.C., Portuguesa, San Remo E.C. e Perussi F.C.

Todos os times se enfrentarão em turno único, classificando próxima fase. As duas equipes com as melhores campanhas na primeira fase jogarão pelo empate na fase semifinal.

ARBITRAGEM

Arbitragem é conduzida pela Liga de Futebol JUDÁ Artigos e Eventos Esportivos.