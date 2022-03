Prefeitura de Adamantina participa de encontro no Parque Tecnológico em São José dos Campos

O prefeito Márcio Cardim e o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, estiveram na manhã de ontem (29), no Parque Tecnológico na cidade de São José dos Campos.

Na oportunidade, foram recebidos pelo diretor de desenvolvimento de negócios, Marcelo Nunes da Silva e José Felipe, membro da diretoria.

A visita teve como objetivo firmar parceria com o Parque Tecnológico. A partir da formalização do termo, a Prefeitura de Adamantina poderá fazer solicitações tecnológicas a fim de solucionar demandas existentes no município.

O Parque Tecnológico São José dos Campos é um espaço onde objetiva-se fazer a promoção da ciência, da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo por meio do desenvolvimento das empresas e instituições que estão vinculadas.

Ao todo, ele tem mais de 300 empresas vinculadas, 188 mil metros quadrados e cerca de 7 mil pessoas circulam no local diariamente.

Relembre

Em janeiro, O prefeito Márcio Cardim, os secretários João Vitor Marega e Sergio Vanderlei e o engenheiro Vinícius Ribeiro estiveram na cidade de São José dos Campos com o objetivo de conhecer o Parque Tecnológico bem como a Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia de São José dos Campos.

Participaram ainda da visita o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, o assessor da presidência do Crea-SP, Daniel Robles e representando a OAB de Adamantina, o advogado Hélio Malheiros.

A comitiva além de conhecer o espaço, realizou visitas a empresas que desenvolvem produtos de inovação com foco no desenvolvimento e geração de emprego e renda.