Moradoras de Adamantina são presas pela Polícia Militar após comprarem R$ 400 de droga em Mariápolis

Duas mulheres foram presas pela Polícia Militar no final da tarde desta terça-feira (29), por tráfico de drogas, após serem avistadas em conduta suspeita, durante patrulhamento ostensivo preventivo em Mariápolis.

De acordo com a PM, no patrulhamento, por voltadas 17h, uma equipe deparou-se com um automóvel VW Golf, cor preta, ocupado por duas mulheres, que transitava em atitude suspeita por uma avenida da cidade.

Ao observá-las, a equipe passou a acompanhar o veículo com o intuito de realizar a abordagem, o que ocorreu já na vicinal Mariápolis x Adamantina.

As mulheres foram então identificadas como moradoras de Adamantina e logo confessaram aos policiais estarem em posse de certa quantidade de drogas – maconha – que eram levadas no interior de uma bolsa. A condutora do carro disse que havia comprado o entorpecente em Mariápolis, pelo valor de R$ 400.

No local, elas receberam voz de prisão em flagrante sendo conduzidas pela PM ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde o caso foi apresentado, para as demais providências. As mulheres permaneceram presas, à disposição da Justiça, para a realização da audiência de custódia.

A droga pesou 255 gramas. Além do entorpecente, foram apreendidos aparelhos celulares e cédulas de dinheiro.