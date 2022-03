Hospital de Esperança passa a realizar cirurgia minimamente invasiva para tratar câncer de bexiga

O método foi implantando na semana passada e é usado na exenteração pélvica anterior, que é a maior cirurgia da área da urologia e chega a ser mais agressiva do que um transplante, conforme explica o diretor clínico e coordenador do departamento, Felipe de Almeida e Paula.

“É feita a retirada da bexiga junto com a próstata em homens, ou no caso das mulheres a retirada da bexiga, útero, parte da vagina e os ovários. Fora isso também são retirados pedaços dos canais que chegam nos rins, os ureteres. Com isso, sem a bexiga, é preciso fazer a reconstrução com um pedaço do intestino”, afirma o diretor clínico.

Ele destaca que pelo fato de mexer com muitos órgãos e várias costuras, o processo costuma dar muitos problemas e complicações. “São pacientes mais velhos, pacientes com câncer de bexiga costumam ter uma idade superior a 65 anos, além de ter comorbidades”, explicou o médico.

Na cirurgia convencional é feito um corte em toda a extensão da barriga. “Normalmente o paciente vai para a UTI [Unidade de Terapia Intensiva] e fica internado, no mínimo, uma semana. Mas, tem pacientes que ficam 10, 15 dias, ou até mais”, relata Paula.

Com a cirurgia minimamente invasiva, por vídeolaparoscopia, há vantagens. “Sangra muito menos. A cirurgia aberta chega a sangrar litro, e por laparoscopia somente 90ml, é bem pouco para uma cirurgia desse porte. Além disso, o paciente pode receber alta em quatro dias, o que é algo fantástico. Sem dor, sem corte grande na barriga, sem alterações no pós-operatório, sem piora nos rins, o beneficio é muito grande para o paciente”, salienta o diretor clínico.