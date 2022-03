Estilo Atrevido no Parque dos Pioneiros neste domingo

Neste domingo, dia 3 de abril, acontecerá o lançamento do Projeto “Meu Bairro em Ação” no Parque dos Pioneiros com uma ampla programação.

Com início previsto para as 15h00, o Projeto “Meu Bairro em Ação” oferecerá festival de pipas, ruas de lazer com brincadeiras, Banda Marcial e Ônibus da Cultura.

E às 18h30 tem “O Por do Som” com um sensacional show de pagode com Estilo Atrevido e convidados.

Com uma história de 23 anos, o Estilo Atrevido promete agitar o Parque dos Pioneiros com grandes sucessos de seu repertório e também de outros artistas.

Sem dúvida um evento imperdível neste final de semana em Adamantina.

O evento é uma realização da secretaria municipal de Cultura e Turismo com apoio da Prefeitura de Adamantina.