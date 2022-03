Duas partidas encerram nesta quarta-feira a primeira rodada do  Campeonato Varzeano 2022

No complemento da primeira rodada do Campeonato Varzeano ‘New Ball’ de Futebol de Campo 2022, duas partidas serão realizadas na noite desta quarta-feira (30) no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’.

Entram em campo hoje: 19h15 – a Portuguesa Adamantina, do treinador Sérgio Teixeira ‘Paz Bem’, enfrenta o Perussi FC, do técnico Popó Pintor; e, depois, a equipe da La Cure FC, do Jogador e técnico Diego Sugiyama ‘Bodão’, pega o Parque Iguaçu FC, do treinador Cesinha Gama.

A competição é promovida pela Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina.

Na rodada de abertura ocorrida segunda-feira (28) houve seguintes jogos e resultados: Lagoa Seca FC 2 x 1 Portuguesa; Betão FC 3 x 2 San Remo EC.

Sete equipes participam do Campeonato Varzeano ‘New Ball’ de Futebol de Campo 2022.