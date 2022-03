Adamantina estreia neste próximo sábado no Campeonato Regional de Futebol

As categorias de base do Guarani Capaz/Selar/Adamantina entram em campo no próximo sábado (2 de abril), na cidade de Osvaldo Cruz, contra os donos da casa pela primeira rodada do Campeonato Regional de Futebol de Campo 2022.

As partidas serão disputadas nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15.

O primeiro jogo está marcado para ter início às 8h, no campo de apoio do Ginásio Municipal.

MARCA HISTÓRICA

No último sábado (26 de março) as equipes adamantinenses receberam Rinópolis no Estádio ‘Antôno Goulart Marmo’ e venceram nas três categorias, chegando assim à marca histórica de 22 jogos oficiais invictos em Adamantina.

Resultados do confronto de sábado:

Sub-12 Guarani Capaz/Selar 4 X 1 Rinópolis;

Sub-14 Guarani Capaz/Selar 7 X 2 Rinópolis;

Sub-16 Guarani Capaz/Selar 4 X 3 Rinópolis;