Life FM e Cultura FM: Compromisso com a credibilidade

Neste cenário, ainda, de Pandemia em meio aos desencontros patrocinados pelas idas e vindas em todas as áreas do Mercado, deve-se destacar que a Mídia radiofônica, também, teve que se readaptar para marcar presença por meio da utilização das diversas plataformas digitais.

Assim, torna-se fundamental desenvolver atividades em parcerias afins aos mesmos objetivos, portanto, aproveitando tais oportunidades, surgiu faz alguns meses, a possibilidade de algumas ações específicas entre a Rádio Cultura FM, mantida e administrada pela UniFAI e a Rádio Comunitária Life FM.

Parceria no jornalismo

Neste contexto, ficou acertado e agendado a participação do prof. Me. Sérgio Barbosa, docente dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade & Propaganda da UniFAI e coordenador do Projeto de Revitalização e Profissionalização da Rádio Cultura FM; todas as segundas-feiras, das 12h às 13h, no “Jornal do Meio” veiculado pela LIFE FM, 107,9 MHz e Redes Sociais.

A estreia desta parceria, ocorreu nesta segunda-feira, 28, tendo como convidado para a entrevista principal do jornal, Sérgio Vanderlei, Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina.

Neste diálogo realizado no estúdio da Life FM, marcou o início deste projeto de parceria entre as duas emissoras para o fortalecimento envolvendo as propostas educativas e comunitárias a serviço da comunidade adamantinense.

Para Barbosa, “trata-se de uma iniciativa que vem de encontro às necessidades nesta área midiática, tendo em vista que a credibilidade continua sendo a marca registrada para a Cultura FM e Life FM”.

Convidado especial

Também, a presença do secretário Sérgio Vanderlei nesta primeira entrevista de outras que estão agendadas, proporcionou para o público alvo da Life FM, um panorama das diversas ações realizadas pela Secretaria de Cultura e Turismo, bem como, outras atividades que estão programadas para os próximos meses.

Além desta programação apresentada, Sérgio, reforçou a necessidade do envolvimento das respectivas emissoras na cobertura dos eventos com promoção e execução da SMCT, considerando o compromisso comunitário da Life FM e Cultura FM.

Neste cenário, pode-se registrar que a responsabilidade editorial e o compromisso comunitário estão em conexão com as propostas desenvolvidas pelas respectivas emissoras de Rádio.

Revitalização e profissionalização

Desde outubro do ano passado, está ocorrendo o desenvolvimento de um projeto educativo na perspectiva comunitária para inserir a proposta da Rádio Cultura FM na comunidade, bem como, por meio de ações envolvendo e desenvolvendo uma “nova programação” com a participação de colaboradores/as em nível regiocal, ou seja, do regional para o local.

Nesta perspectiva de profissionalização, o prof. Sérgio Barbosa destaca que “existem muitos programas que estão em fase de produção e gravação, tendo em vista a proposta do projeto aprovado pela Pró-reitoria de Extensão com apoio da Divisão de Comunicação e Reitoria da UniFAI.”

Também, Barbosa faz questão de reforçar, a saber: “além desta parceria com a Life FM, existem outras possibilidades em níveis estadual, nacional e internacional, portanto, trata-se de inserir a Cultura FM no cenário midiático atual, ainda, por meio da utilização das denominadas plataformas mediadas pelas Redes Sociais”.