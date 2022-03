Lagoa Seca e Betão estreiam com vitória na rodada de abertura do Campeonato Varzeano 2022

Teve início na noite de ontem (segunda-feira) o Campeonato Amador Varzeano de Futebol de Campo 2022. E nesta rodada de abertura foram realizados dois jogos com os seguintes resultados: No primeiro duelo, o a equipe da Lagoa Seca F.C. venceu por 2 a 1, a Portuguesa Adamantina; já no segundo confronto, o time do Betão F.C. derrotou o San Remo EC por 3 a 2.

O ‘ponta pé inicial’ da competição foi marcado pela presença de um bom número de esportista e torcedores no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’.

A competição tem a organização da Secretaria de Esportes Lazer de Adamantina (Selar), coordenada por Ronaldo Dutra ‘Tuiuiú’ (secretário) e Luciano Netto (diretor).

A arbitragem é conduzida pela Liga de Futebol JUDÁ Artigos e Eventos Esportivos de Lucélia), coordenada por Júlio Moreno e contou com a atuação do árbitro Fábio Beiço e os bandeirinhas Lucão e Ivan, além do mesário Luis Octávio.

PRÓXIMOS JOGOS NESTA SEMANA

A primeira rodada do Campeonato Varzeano 2022 será fechada na próxima quarta-feira (30) com mais dois jogos: 19h15 – a Portuguesa, do treinador Sérgio Teixeira ‘Paz Bem’, enfrenta o Perussi F.C; 20h15 – a equipe do Lá Cure F.C., do jogador e técnico Diego Sugiyama ‘Bodão’, joga contra o Parque Iguaçu F.C., do treinador Cesinha Gama.

Nesta primeira fase todos os times se enfrentarão em turno único, classificando-se as quatro melhores pontuadas para as semifinais. As duas equipes com as melhores campanhas na primeira fase jogarão pelo empate.