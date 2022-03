Batida entre caminhão e carro deixa um ferido em rodovia de Oscar Bressane

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o acidente foi registrado no quilômetro 21 da rodovia, entre as cidades de Oscar Bressane e Lutécia (SP).

Segundo a polícia, as causas do acidente ainda não foram identificadas, mas a frente do automóvel ficou destruída com o impacto. O ocupante do veículo foi socorrido com ferimentos leves e levado para o Hospital das Clínicas (HC) de Marília (SP).