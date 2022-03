Transporte escolar é alvo de reclamações de pais; Empresa relata vandalismo e ameaças

A Redação do Jornal Folha Regional foi procurada por pais de alunos da rede municipal de ensino que reclamam haver problemas no transporte escolar feito pela empresa Transmassei Transportes & Logistica Ltda, contratada pela Prefeitura de Adamantina para a prestação do serviço.

Atrasos e falta de ônibus em determinados horários foram as situações narradas pelos responsáveis dos estudantes. Diante das afirmações, a reportagem então entrou em contato e solicitou esclarecimentos ao Poder Executivo com relação às providências que estariam sendo tomadas. “A Prefeitura de Adamantina realizou uma reunião com o responsável pelas operações da empresa no município. Na oportunidade, o mesmo afirmou a disponibilização de mais ônibus […]”.

Houve reclamação também com relação às condições dos ônibus utilizados no transporte escolar. Mas, neste caso, a empresa não teria culpa. Pelo contrário: “Também apresentou [o representante da prestadora do serviço] alguns problemas na operação, sendo o principal deles as situações de vandalismo e até mesmo situação de ameaças à integridade física dos motoristas”.

De acordo com a Prefeitura, após o encontro ficou acordado entre as partes que a empresa recuperaria os veículos que sofreram danos e serão colocados em atividade novamente. “Reforçamos que todas as providências estão sendo tomadas”, completou a Prefeitura.

Mensalmente, a Secretaria Municipal de Educação adquire 40 mil passes para disponibilizar a alunos das escolas do município.

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal foi solicitada por meio do Requerimento nº 055/2022 cópia do contrato, em sua íntegra, firmado entre a Prefeitura e a empresa.

A Secretaria Municipal de Administração informou que o contrato firmado com a concessionária responsável pelo transporte é válido por cinco anos. E a mesma faz as linhas que passam nos bairros Jardim Bela Vista/Jardim Adamantina e Jardim Europa/Parque do Sol.