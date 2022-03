PACHECO & GRION SEGUROS no Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros

A Pacheco & Grion de Adamantina esteve presente no 22º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros e na 21ª Exposeg, realizados no Royal Plaza Resort, maior centro de eventos de grande porte do Brasil, localizado em Campinas (SP).

A corretora de seguros que é referência regional, foi representada pelos empresários e corretores Juarez e Neto Grion.

Na oportunidade, Juarez participou de palestras com importantes nomes do segmento, manteve contatos com outros profissionais do setor e ainda aproveitou para se atualizar das novidades da área de seguros e serviços.

Em conversa com a nossa reportagem, Juarez Grion destacou que está sempre acompanhando as tendências de mercado para poder oferecer o melhor atendimento aos seus segurados e garantir a satisfação em cada serviço prestado.