Visitas aos escritórios de contabilidade intensificam divulgação da Campanha Imposto de Renda do Bem

A mobilização em torno da Campanha Imposto de Renda do Bem continua sendo mantida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e Conselho Municipal do Idoso (CMI), com auxílio da Secretaria Municipal de Assistência social e apoio da Prefeitura de Adamantina.

Essa mobilização se faz necessária para que a campanha não caia no esquecimento, relembrando aos adamantinenses que com uma simples atitude, eles podem fazer a diferença no dia a dia das instituições da cidade que atendem crianças, adolescentes e idosos.

Nesta semana, os representantes do CMDCA e CMI estiveram visitando os escritórios de contabilidade do município. Na oportunidade, agradeceram o apoio dos contadores da cidade e solicitaram novamente a ajuda desses profissionais para que continuem contribuindo na divulgação da campanha, orientando seus clientes e informando-os sobre a possibilidade de doação gratuita do Imposto de Renda.

Em 2022, o prazo para envio da declaração encerra-se no próximo dia 29 de abril. No momento da declaração, os contribuintes podem destinar gratuitamente parte do Imposto de Renda para os Fundos Municipais que posteriormente destinam os recursos para as entidades de Adamantina. Basta informar seu contador ou escritório de contabilidade de confiança sobre seu interesse em fazer a doação. Na prática, ao doar parte do imposto, o contribuinte faz com que os recursos que iriam para o Governo fiquem em sua cidade.