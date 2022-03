UniFAI abre processo seletivo de cadastro reserva para estagiários de diversos cursos

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) abriu nesta sexta-feira, 25, as inscrições do processo seletivo de cadastro reserva para estagiários de 13 cursos de graduação. Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de abril exclusivamente pelo hotsite www.unifai.com.br/concursos.

Poderão se inscrever nesse processo seletivo os alunos matriculados a partir do 3º até o penúltimo termo e que estejam cursando regularmente os cursos de Administração, Biomedicina, Ciências Biológicas (Licenciatura), Direito, Educação Física (Licenciatura), Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia ou Publicidade e Propaganda.

As funções serão distribuídas nos departamentos da UniFAI, conforme necessidade da Instituição e de acordo com a área de formação do aluno, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

Segundo o Edital, o estagiário receberá bolsa integral ou parcial, conforme o curso. “A bolsa concedida não será estendida ao pagamento de dependências de disciplinas que o estagiário eventualmente vier a cursar, nem sobre mensalidades em atraso”, alerta o documento.

Seleção e resultados

A seleção se dará por análise de Histórico Escolar adotando o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) para organização da lista de classificação, que será em ordem decrescente de IRA, ou seja, o maior índice terá a 1ª classificação, e assim sucessivamente.

A relação dos candidatos inscritos será publicada no site da UniFAI e no jornal Diário do Oeste no dia 12 de abril. O resultado será publicado nos mesmos meios de comunicação no dia 26 de abril.

Os candidatos serão admitidos através de Termo de Compromisso de Estágio, pelo período de até dois anos, de acordo com as necessidades da Instituição. A jornada de atividade de estágio será de 30 horas semanais.

Mais informações podem ser obtidas no Edital, disponível em www.unifai.com.br/concursos.