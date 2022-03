Adamantina receberá um veículo destinado ao Procon Municipal

A Prefeitura de Adamantina foi contemplada com um veículo que será usado como viatura do Procon Municipal, por meio de um convênio firmado entre a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – SP e o Ministério da Justiça.

O anúncio aconteceu ontem (24), durante o evento no Memorial da América Latina que contou com a presença do prefeito Márcio Cardim e do secretário de desenvolvimento econômico, Gustavo Andrade.

A emenda para aquisição do carro foi destinada ao município pelo deputado federal Celso Russomanno. A iniciativa tem como foco fazer com que a Política Estadual e Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor seja fortalecida em Adamantina.

O processo licitatório para compra do veículo está em andamento e quando for finalizado, o município será notificado para fazer a retirada.

“Esse veículo irá contribuir sobremaneira para que o Procon municipal possa desenvolver mais ações no município fortalecendo o vínculo entre a instituição, empresas e a sociedade”, assegura o chefe da pasta.