São Paulo ultrapassa 85% da população com esquema vacinal completo

São Paulo ultrapassou, nesta quinta-feira (24), a marca 85,7% de toda sua população vacinada, sendo o estado que mais vacina no Brasil e o primeiro alcançar a meta, contando com 99,52% da população elegível (acima de 5 anos) vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.

Até a tarde de hoje, o Estado aplicou mais de 103 milhões de doses. No público infantil, entre 5 e 11 anos, já foi superada a marca de 4,4 milhões de doses aplicadas, com 35,74% deste público com duas doses, ou seja, com esquema vacinal completo.

“São Paulo liderou o processo de vacinação no Brasil e, com a parceria com os 645 municípios, tem ampliado a cobertura vacinal e protegido a população. A vacinação é fundamental para a redução das internações e óbitos por Covid-19”, destaca a Coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

Faltosos da segunda dose

A Secretaria de Estado da Saúde reforça a necessidade de quem ainda não tomou a segunda dose para que procure um posto de vacinação mais próximo da sua residência para se vacinar e convoca as mais de 2,8 milhões de pessoas que ainda faltam completar o seu esquema vacinal.

Para completar o esquema vacinal contra Covid-19, são necessárias duas doses para a vacina do Butantan (intervalo de 28 dias), da Fiocruz (8 semanas) e Pfizer (21 dias). Caso o prazo seja ultrapassado, é fundamental que o cidadão procure um posto assim que possível para orientações e para completar a imunização.

Domingão da Vacinação

Neste domingo (27), as unidades de saúde de todo o Estado estarão abertas para a imunização das crianças, além da aplicação da terceira e quarta dose contra a Covid-19. Com a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe, os idosos acima de 80 anos também poderão receber a dose de imunizante contra a Influenza.