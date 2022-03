Prefeitura de Adamantina lança Projeto Meu Bairro em Ação

Com o objetivo de levar a todos os bairros do município interação, esporte, lazer, cultura e cidadania, a Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, Secretaria de Cultura e Turismo e Esportes, Lazer e Recreação realizará o Programa Meu Bairro em Ação.

Para marcar o lançamento da iniciativa, a Prefeitura de Adamantina promoverá no dia 03 de abril (domingo) será realizada a partir das 15h no Parque dos Pioneiros: festival de pipas com a premiação dos melhores; rua de lazer com brincadeiras, oficinas, esportes e cultura, a Banda Marcial de Adamantina (BAMAD) estará presença assim como o ônibus Roda Cultura.

Além disso, a partir das 18h30 no mesmo local será realizado um show de pagode “O Pôr do Som” com a Banda Estilo Atrevido. Após o lançamento, será divulgado o cronograma dos bairros que receberão o projeto com diferentes atividades culturais e de lazer todos os sábados pela manhã.

“Após esse período tão grande de restrições, poderemos voltar com as nossas atividades em virtude da melhora da situação epidemiológica do município. Convidamos a família adamantinense para participar”, afirma o secretário de cultura, Sérgio Vanderlei.