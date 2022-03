Justiça de Birigui condena mais 9 réus da Operação Raio-X

A Justiça de Birigui (SP) proferiu nesta terça-feira (22), a sentença de mais nove réus de processo referente à Operação Raio-X, deflagrada pela Polícia Civil de Araçatuba contra suposta quadrilha especializada no desvio de dinheiro público da área da Saúde por meio de OSSs (Organizações Sociais de Saúde). Todos eles foram condenados por organização criminosa.

Dos nove sentenciados desta vez, oito réus tiveram decretada a pena de 7 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, em regime inicial semiaberto. A maior pena foi para Fernando Rodrigues de Carvalho, condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ele era gerente do Hospital Geral de Carapicuíba, que tinha contrato com a OSS Associação Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, que segundo a polícia, era ligada ao médico anestesista Cleudson Garcia Montali, já condenado em processos pela Justiça de Birigui e de Penápolis. Somadas, as penas ultrapassam 200 anos de prisão.

Em reportagem sobre a operação exibida pelo Fantástico, em outubro de 2020, Carvalho aparece dançando em vídeo, ao lado de supostas garotas de programa. Ele foi acusado de emitir notas fiscais frias para desviar o dinheiro que o hospital recebia do governo estadual.

Dinheiro

Na sentença, a Justiça de Birigui também determinou o perdimento de valores em dinheiro de depósitos judiciais e valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD, relacionados aos réus:

Luciano Colicchio Fernandes – R$ 10.570,00 e R$ 16.644,00, correspondentes aos 2.920 euros apreendidos com ele.

Wilson Pereira da Silva: (Lex Escritório de Contabilidade Ltda ME) – R$ 6.887,30 – R$ 28.029,22

Wilson Pereira da Silva – R$ 11.079,47 – R$ 25.972,60 – R$ 6.691,91

Rodrigo Magalhaes Borges – R$ 407,94 – R$1.718,92 – R$ 22,28

Luciano Colicchio Fernandes – R$ 491,82

Melissa Fernandes Bomura – R$ 136.229,62

Kleber Sonagere – R$ 984,92 – R$ 10.133,83

Juliana Artioli Sonagere – R$ 4.487,04

Lidiane da Silva Cândido Fornos – R$ 7.379,38 – R$ 2.507,79 – R$16.321,20

Glauco Luís Costa Ton – R$ 299,35

Arthur Leal Neto (Guilherme Kuster Leal) – R$ 1.549,83

Instituto Santa Cruz de Saúde, Meio Ambiente e Tecnologia – R$ 19.688,74

Carlos Augusto Candeo Fontanini – R$ 46.877,65

Fernando Rodrigues de Carvalho – R$ 1.047,72 – R$ 64,26

Rodrigues de Carvalho – Assessoria Empresarial Ltda ME – R$ 367,06

Fernando Rodrigues de Carvalho Júnior – R$ 30.118,86 – R$ 3.541,09

Lucirene do Rocio Guandeline Servicos Hospitalares – R$ 86.870,44

Alexsandro Costa – R$ 348,76 – R$ 6.122,29 – R$ 320,48 – R$ 13,78 – R$ 0,26

Detração penal

A sentença determina que com relação aos réus que ficaram presos preventivamente desde o cumprimento dos mandados da Operação Raio-X, em 29 de setembro de 2020, e, posteriormente, foram colocados em liberdade por ordem concedida em habeas corpus, sobre os respectivos períodos, fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena.

O juiz deixou de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direito, porque, além de as penas aplicadas serem superiores a quatro anos, o benefício não seria recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão dos crimes praticados.

“Isso porque, como restou comprovado nos autos, os acusados integravam organização criminosa com ramificação em vários estados da federação brasileira, utilizando as organizações sociais para firmarem contratos nas cidades de Barueri, Penápolis, Birigui, Guapiara, Lençóis Paulista, Ribeirão Pires, Araçatuba, Mandaqui, Guarulhos, Vargem Grande Paulista, Agudos, Santos, Carapicuíba, Sorocaba, Patos (PB), Araucária (PR), Capanema (PA) e Belém (PA)”, consta na decisão.

Desvios

A investigação apontou que no período investigado a suposta organização criminosa recebeu repasse de verbas públicas próximo a R$ 2 bilhões e teria desviado em torno de R$ 500 milhões da saúde pública, em razão das práticas de peculatos-desvio.

Porém, os réus respondem a este processo desmembrado em liberdade continuarão livres até o trânsito em julgado da decisão.

Ainda há réus para serem julgados em processo desmembrado, entre eles o ex-vereador José Roberto Merino Garcia, o Paquinha.