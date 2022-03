Homem é esfaqueado pelo próprio irmão

Conforme a ocorrência, após se encontrarem em via pública, os envolvidos bateram os seus veículos e depois de uma discussão o suspeito esfaqueou a vítima, ou seja, seu próprio irmão.

O suspeito, que estava fora do veículo na casa de parentes, alegou à Polícia Militar que foi até a oficina de seu irmão e não o encontrou, mas depois se viram na rua, sendo que cada um estava em seu carro. O suspeito disse que a vítima jogou o carro contra o veículo que ele estava.

De acordo com o relato do suspeito aos militares, durante a briga, a vítima puxou a faca e se auto feriu no peito.

A vítima disse que, após se encontrarem em via pública, cada um em seu carro, o irmão jogou o veículo em sua direção e travou a porta do seu automóvel com essa atitude. Segundo a vítima, seu irmão desferiu diversas facadas em suas pernas e uma no peito, na direção do coração. O homem ferido alegou que sequer conseguiu se defender e descer do carro no momento das agressões, sendo que só saiu do veículo quando o autor se afastou.