Com uso de helicóptero, equipes da Energisa inspecionam mais de 166 km de linhas de alta tensão na região

Nos últimos dias, os trabalhos de inspeção da rede elétrica nos municípios atendidos pela Energisa Sul-Sudeste na região de Presidente Prudente, contam com mais um aporte tecnológico. A bordo de um helicóptero, uma equipe especializada está realizando inspeções aéreas programadas nas linhas de transmissão de alta tensão, com o intuito de atuar preventivamente.

Com câmera de alta resolução e infravermelho acoplada à aeronave, além da visão especializada dos profissionais, foram inspecionados mais de 166 km de linhas, resultando em dados importantes para direcionar os trabalhos e investimentos da empresa, cujo compromisso é executar obras e melhorias para fornecer energia elétrica de qualidade e com segurança.

O gerente do Departamento de Projetos, Construção e Manutenção da Energisa Sul-Sudeste, Luiz Moreto Vicentin Junior, explica que a inspeção aérea na região permite examinar os pontos da rede com precisão, segurança e agilidade, principalmente nos lugares mais remotos, onde a presença física dos profissionais demanda muito mais tempo.

“Ao percorrer essas linhas, conseguimos ter uma visão privilegiada. Com o auxílio da tecnologia de câmeras de alta resolução e termossensível, é possível identificar pontos importantes que podem gerar falhas futuras e atuar de maneira preventiva. Caso observado algum ponto onde é necessário intervir nessas linhas, a Energisa possui equipes especializadas que trabalham em regime de linha viva, ou seja, executam os serviços sem que o cliente perceba qualquer desligamento”.

Além de inspecionar a rede elétrica da região de Presidente Prudente, o helicóptero percorreu as regiões de Catanduva, Tupã e Bragança Paulista, também no interior de São Paulo, que fazem parte da área de concessão da distribuidora de energia.

Ações preventivas

A inspeção aérea é mais uma das ações preventivas que a empresa realiza dentro do seu plano de manutenção, com o propósito de manter a integridade do sistema elétrico. Além dessas ações, a companhia investe constantemente na modernização e manutenção do sistema elétrico ao longo de todo o ano, bem como em treinamentos de engenheiros, técnicos, operadores, eletricistas e demais profissionais que atuam com o compromisso de fornecer energia elétrica de qualidade e com segurança aos clientes dos 82 municípios atendidos pela Energisa Sul-Sudeste.