Campeonato Amador Varzeano de Adamantina começa segunda-feira

A Selar (Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina), através do secretário, Ronaldo Pereira Dutra, “Tuiuiu” e do diretor Luciano Netto, realizou o congresso técnico do Campeonato Amador Varzeano de Futebol de Campo de Adamantina.

A competição contará com a participação de 7 equipes, com atletas do município de Adamantina, podendo cada equipe inscrever até 4 jogadores de outra cidade.

Os jogos serão realizados as segundas e quartas-feiras, no período noturno, no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo a partir das 19h15.

As equipes participantes são as seguintes: Bodão F.C., Betão F.C., Lagoa Seca F.C., Parque Iguaçu F.C., Portuguesa, San Remo E.C. e Perussi F.C.

As equipes se enfrentarão entre si, em turno único, classificando-se as quatro melhores pontuadas para próxima fase, sendo que as duas melhores jogarão pelo empate na fase semifinal.

Confira os primeiros jogos:

SEGUNDA-FEIRA DIA 28 DE MARÇO

19h15 – Lagoa Seca X Portuguesa

21h00 – Betão FC X San Remo

QUARTA-FEIRA DIA 30 DE MARÇO

19h15 – Portuguesa X Perussi F.C.

21h00 – Lacure/Bodão X Parque Iguaçú