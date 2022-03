Protocolado pedido de pavimentação de 2 km para implantação de anel viário

Foi iniciada efetivamente a busca pela viabilização do projeto de implantação de um anel viário no município. A Prefeitura de Adamantina pretende criar uma rota alternativa para desviar o tráfego de veículos pesados do centro da cidade, mas, principalmente, dos caminhões que carregam restos de animais e são motivos de constantes reclamações pela população devido ao mau cheiro que exalam.

A proposta visa então conquistar a pavimentação do trecho de 2 km entre a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-274) e a Vicinal Moysés Justino da Silva (Adamantina/Lucélia). A entrada seria logo após o Parque dos Lagos e a saída aproximadamente 2 km do Jardim Bela Vista.

Segundo informação passada pela Secretaria Municipal de Planejamento na última quinta-feira (17), o prefeito Márcio Cardim protocolou junto ao Governo do Estado de São Paulo a solicitação de recurso financeiro para a execução da obra de asfaltamento.

No dia 11 de março, durante visita do secretário estadual de agricultura e abastecimento Itamar Borges ao polo da Apta (Agência Paulista de Tecnologia) em Adamantina, o chefe do executivo também apresentou ofício relacionado à viabilização do Anel Viário. Na mesma data, em reunião com deputado estadual Mauro Bragato no gabinete da Prefeitura, Cardim também pediu apoio para a conquista.

O roteiro do Anel Viário abrangeria trechos das seguintes vias: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Vicinal Moysés Justino da Silva, Estrada do Tupãzinho e Vicinal José Boccardi – acesso para a Avenida da Saudade. Um perímetro de cerca de 20 km.