Diocese de Marília autoriza retomada de quermesses e eventos religiosos

Duas importantes autoridades religiosas do centro-oeste paulista, em Botucatu (SP) e em Marília (SP), anunciaram nesta semana novidades adotadas como reflexo da decisão do governo paulista de encerrar a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados.

A principal novidade foi anunciada pela Diocese de Marília, responsável pelas paróquias de 37 municípios da região, que publicou um decreto nesta sexta-feira (18) autorizando a retomada de quermesses, festas e eventos, além de encontros e reuniões presenciais nas igrejas, celebrações que estavam proibidas desde setembro de 2021.

A decisão foi divulgada pouco mais de um ano depois de a Diocese anunciar a suspensão das celebrações presenciais durante uma das fases mais duras da pandemia de Covid-19.

Ainda de acordo com o decreto, também são permitidas agora procissões e outros tipos de manifestações religiosas com a presença do público.

O decreto destaca ainda que os párocos e os administradores paroquiais devem ficar atentos à manutenção dos protocolos sanitários do Governo do Estado e a orientações de órgão locais quanto a situações específicas de cada cidade.

Já em Botucatu, a Arquidiocese de Sant’ana divulgou um comunicado aos fiéis dizendo que, mesmo respeitando a decisão do Governo do Estado, nas paróquias e igrejas da Arquidiocese o uso de máscaras será mantido

A medida, reforça o comunicado, tem como objetivo proteger os fiéis, especialmente a saúde de pessoas idosas e com comorbidades que ainda não estão com a vacinação completa contra a Covid-19.