Caixa lança crédito de até R$ 3.000 para empreendedores, incluindo negativados

Para estes, não é necessário comparecer às agências físicas e o empréstimo pode ser contratado pelo aplicativo CAIXA Tem. É importante que o cliente tenha a versão mais atual do aplicativo em seu celular (disponível tanto na loja Google Play quanto a Apple Store) e também esteja com o cadastro atualizado no sistema do CAIXA Tem. As orientações para a atualização do cadastro estão disponíveis no site da Caixa.

A segunda linha de crédito do SIM Digital foi chamada de Crédito CAIXA Tem para Microempreendedores Individuais, para os contratos com pessoas jurídicas registradas como MEI. Nesta modalidade, o valor do empréstimo pode chegar a até R$ 3.000, também parcelado em até 24 meses, e com taxas de juros a partir de 1,99% ao mês.

Para contratar, os interessados precisam ter ao menos 12 meses de faturamento como MEI e possuir uma conta da Caixa.

Para essa linha, as contratações devem ser feitas inicialmente apenas nas agências, onde devem ser apresentados comprovante de residência e os documentos pessoais e da empresa. De acordo com o governo federal, porém, o serviço também deve estar disponível para contratação pelo aplicativo no celular após o segundo mês do programa.