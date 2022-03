Servidores receberão abono salarial de R$ 200,00 em abril

Os servidores públicos municipais receberão o abono salarial de R$ 200,00, oficializado pela Prefeitura de Adamantina por meio do Projeto de Lei nº 022 que foi aprovada pela Câmara Municipal em sessão extraordinária realizada na tarde da última quinta-feira (17).

Com a publicação da nova Lei, o novo valor será creditado no vale alimentação dos funcionários em atividade na Administração Direta (parcela única) até o dia 10 de abril deste ano; para os servidores que não recebem vale alimentação, o abono será pago em parcela única, também até a mesma data; Fica concedido aos inativos e pensionistas da Administração Direta, um abono salarial no valor de R$ 200,00, a ser pago em parcela única até o dia 10 de abril de 2022, segundo consta no texto do PL.

“A importância paga a título de abono especial não se incorporará aos vencimentos ou salários para nenhum efeito, e não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária”, explica a Prefeitura.

O vale alimentação dos funcionários municipais, até o mês de março, era de aproximadamente de R$ 368,00 referentes a 23 dias de trabalho.

A partir do dia 1º de abril, o valor passará a ser de R$ 414,00 para 23 dias de trabalho. O aumento de R$ 48,00/mês foi oficializado por meio do Decreto nº6512, de 14 de março de 2022.