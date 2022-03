Secretaria de Obras de Adamantina executa manutenção nas estradas rurais de Adamantina

Adamantina foi atingida por fortes chuvas no final da tarde e início da noite de sábado (19). Devido a quantidade elevada, algumas estradas rurais do município sofreram danos.

A fim de dar manutenção nos trechos mais atingidos, desde ontem (21), equipes da Secretaria de Obras de Adamantina atuaram no Bairro do Prata e no Bairro Pavão. Foi necessário executar a limpeza e a remoção da terra que invadiu os trechos, devolvendo a trafegabilidade.

Desde o início do período chuvoso a Secretaria Municipal de Obras tem mantido as equipes diariamente em manutenção nas estradas e pontes.

“Pedimos a compreensão neste momento de chuvas intensas. Não estamos medindo esforços com as equipes de manutenção para não comprometer o tráfego e o escoamento da produção agrícola do município”, comenta o secretário Wellington Zerbini.