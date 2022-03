SAAMA e Sabesp realizam ação em comemoração à Semana da Água

Hoje, dia 22, é comemorado o dia da água e a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) em parceria com a Sabesp, realiza durante toda semana palestras com o tema ““22 de março dia mundial da água – Importância das Nascentes!”.

A ação é executada com os alunos das escolas municipais Navarro de Andrade, Teruyo Kikuta e Eurico Leite que integram o Programa Escola Sustentável. Durante a semana da água, 246 alunos participarão da iniciativa.

Além das palestras, os alunos também farão desenhos alusivos à data e, ainda, receberão gibis feitos pela Sabesp sobre o tratamento de água e esgoto.

O Programa Escola Sustentável é desenvolvido pela SAAMA. Uma vez ao mês, os alunos participantes da iniciativa tem acesso a temas relacionados ao Meio Ambiente, podendo ser palestras ou visitas técnicas programadas.

Ao final do ano, todas as atividades feitas com os alunos serão expostas, de modo a incentivá-los a participarem de todas as ações.

O desenvolvimento do Programa Escola Sustentável é realizado pelo fato de Adamantina ser Município VerdeAzul.

O programa do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Programa Município VerdeAzul – PMVA tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.

Assim, o principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.