Rádio Cultura FM em tempo de nova programação

Deve-se considerar que o cenário atual em tempo de pandemia proporciona oportunidades e desafios afins aos interesses e objetivos das diversas organizações.

Neste contexto, registra-se a chamada principal da Rádio Cultura FM de Adamantina, mantida e administrada pelo Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), a saber: “uma opção diferente no ar”, ainda, “uma emissora educativa a serviço da comunidade”.

Comunidade na nova programação

Portanto, torna-se fundamental inserir as atividades desenvolvidas pela comunidade adamantinense de acordo com a proposta do “Projeto de Revitalização e Profissionalização da Rádio Cultura FM”, faz-se necessário executar um trabalho “de fora para dentro” de acordo com o coordenador do projeto, Prof. Me. Sérgio Barbosa.

Assim, encontram-se em fase de preparação dois novos programas com produção, programação e apresentação das respectivas equipes, ainda, as gravações serão executadas no estúdio da Rádio Cultura FM por meio de agendamentos prévios.

Desta forma, estão programados para entrarem na grade da rádio novos programas, a saber: “Hip Hop na Parada” com produção e programação do Grupo Gangazumba de Cultura Negra e apresentação do MC DX, ainda, com estreia agendada para o dia 4 de abril, domingo, das 15h às 17 horas.

Para Meire Cunha, representante do grupo, “o Gangazumba é um coletivo de iniciativa civil que tem como eixo de trabalho a educação. É composto por afrodescendentes do município de Adamantina, bem como grupos de culturas de iniciativas negras e suas nuances, como capoeira, Hip Hop, religiões de matriz africana, culinária música etc.”.

Também, destaca que o coletivo “nasceu em 2018 tendo seu primeiro evento ocorrido na Associação de Bairro do Jardim Adamantina. Hoje, o grupo organiza uma diretoria para se legalizar como Associação Gangazumba de Cultura Negra”.

A proposta do programa contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo por meio dos contatos mediados pelo secretário, Sérgio Vanderlei, com o Grupo Gangazumba.

Mulher e Cultura FM

Todas as forças devem fazer parte deste mesmo cenário multicultural para a sociedade no contexto local, assim, o Prof. Me. Sérgio reforça que “a presença comunitária vem de encontro com a proposta do projeto de Revitalização da Cultura FM, considerando que está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UniFAI”.

Portanto, no dia 7 de abril, quinta-feira, das 20h às 21 horas, estreia o Programa “Força Feminina”, tendo como objetivo principal destacar a força da mulher em todas as áreas do mercado neste “tempo novo tempo”.

A produção, programação e apresentação estará a cargo de “Arieni Tarcila”, produtora cultural.

Assim, a “Força Feminina” divulgará muitas informações afins às ações que envolvem a mulher por meio da partilha com a diversidade musical.