Família PSG de Adamantina organiza 3º Torneio Regional Aberto no Jardim das Acácias

A Família PSG do Jardim Adamantina coordenado pelo esportista Leonardo “Léo” organiza neste domingo (27), na Praça de Esportes do Jardim das Acácias (Campo ao lado da Pontinha), o 3º Torneio Regional Aberto de Futebol Médio.

O evento esportivo prestará homenagem Mario Zabini Netto, Egídio José Rodrigues e Hélio do Nascimento.

A competição contará com a participação de 16 equipes de vários bairros de Adamantina e cidades vizinhas.

Confira os duelos que serão realizados no domingo (27) que terá o seu início às 8h15: 1º jogo – Vila Jamil x Portuguesa; 2º jogo – Unidos do Jardim Brasil x Eletro Lis/Flórida Paulista; 3º jogo – San Remo E.C x Adamantina City; 4º jogo – Amigos Palácio do Sorvete x Família Zona Sul; 5º jogo – Mario Covas F.C. x Andrade F.C; 6º jogo – Atlético Ousadia/Mariápolis x Córrego Rico/ Parapuã; 7º jogo – Pontual Calhas x Hookha Valem F.C. e encerrando a primeira fase o 8º jogo – Vila Freitas/Forts Pedra x C.A. Morro/ Lucélia.

No local haverá completo serviço de bar e som ambiente. A diretoria da Família PSG, convida os esportistas de Adamantina e cidades vizinhas para prestigiar o torneio.