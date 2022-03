Expocamda cereais 2022 é sucesso

Por meio de mais uma iniciativa inovadora, a cooperativa Camda realizou nos dias 16, 17 e 18 de março a Expocamda cereais 2022 na cidade de Adamantina, na fazenda experimental.

Posteriormente a efetivação das inscrições e formação de grupos, teve início o tour no campo de soja onde foram apresentadas diversas variedades de soja, plantio direto em pastagem, meiosi soja/cana, manejo nutricional de soja, controle de pragas e doenças, técnicas de inoculação e stands das empresas parceiras no campo.

Após o almoço, houve o lançamento da feira comercial feito por Laércio Vechiatto (dir. comercial/marketing Camda). “Estamos muito satisfeitos com a participação e adesão dos produtores. Este é o início de um ciclo que certamente será bastante promissor também para nossa região”, comentou.

Mais de 40 empresas do seguimento estiveram presentes no barracão com stands para visitação e balcão de negócios, onde reuniu – durante os três dias – cerca de 2 mil pessoas.

O Expocamda cereais 2022 também contou com workshops. O professor Marcos Fava Neves abordou o tema “Qual o futuro dos cereais?”; já o consultor Bruno Dupin falou a respeito da “Inovação no agro” e encerrando a feira, “Tendências do agro mundial e brasileiro em tempos de pandemia” foi o tema explanado por Vlamir Brandalizze.

“Certamente este é mais um evento consolidado para abordarmos também esta cultura junto aos nossos cooperados, trazendo novas tendências e tecnologias que irão auxiliar o produtor”, finalizou Waldomiro T. Carvalho Jr, diretor superientendente Camda.