Enfermagem da UniFAI faz cursos de Extensão sobre Instrumentalização Cirúrgica

A fim de fornecer apoio e solidificar a formação profissional do corpo discente, o curso de Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) realizou, de 14 a 18 de fevereiro, no Câmpus II, os cursos de Extensão em Instrumentação Cirúrgica e Atualização em Procedimentos de Enfermagem IV.

Ministrada pela Prof.ª Esp. Liliana Cristina Tino Parisoto, docente da disciplina de estágio Supervisionado em Centro Cirúrgico e Centro de Material Esterilizado, a capacitação foi composta por aulas teóricas e práticas para o aproveitamento dos estudantes do 7º termo no estágio da Santa Casa de Adamantina e de atualização para os profissionais que atuam no centro cirúrgico. Participaram 30 alunos e 11 profissionais.

“É muito importante envolver os profissionais da saúde da Santa Casa onde os alunos e alunas vão ter o estágio, assim cada um entende a importância do elo de comunicação, do trabalho em equipe e de se sentirem seguros. É uma interligação de conhecimentos. Muitos já atuam na instrumentação cirúrgica há dez ou 12 anos e ficaram surpresos que sempre tem o que se aprender para tornar mais competentes no que fazem”, afirma a docente.

O estágio na Santa Casa teve início em 21 de fevereiro.

“Não é todo o curso de Enfermagem que tem essa oportunidade em parceria com a Santa Casa junto aos profissionais de lá que deixam os alunos instrumentar. E na UniFAI eles têm a liberdade junto com a professora de assumir essa responsabilidade prática para desenvolver o conhecimento e habilidade para aplicação na vida acadêmica”, destaca Liliana.

Avaliação dos participantes

André Lourenceti, enfermeiro que atua no Centro Cirúrgico da Santa Casa de Adamantina e no Centro de Materiais de Esterilização do Hospital (CME) ressaltou o incremento do conhecimento possibilitado pela prática da instrumentação cirúrgica para diminuir o tempo cirúrgico de uma maneira mais eficaz.

“É muito importante para nós profissionais da Santa Casa termos uma educação continuada, pois envolve toda a dinâmica do dia a dia com a teoria e a prática para esse aprimoramento. Sem dúvida traz como benefício uma prestação de saúde adequada, já que o produto final é nosso paciente reabilitado de suas condições”, avaliou.

João Eudes dos Santos Junior, estudante do 7º termo que atua no pronto-socorro, conta que pôde rever a parte teórica e pôr em prática, por meio da correção de erros e esclarecimento de dúvidas pela professora.

“Com a prática conseguimos memorizar o que aprendemos teoricamente na sala de aula e não ter aquele medo na hora da cirurgia. Esse é o principal, chegar lá com o conhecimento teórico e prático na ponta da língua e nas mãos. Agradeço muito os professores, principalmente a Prof.ª Liliana que ministra o curso”, finaliza.

Os cursos de extensão são coordenados pela Prof.ª Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli com a responsável técnica Prof.ª Dra. Marisa Furtado Mozini Cardim.