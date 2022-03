Cultura FM e Life FM: proposta educativa para a comunidade

A mídia radiofônica está passando por muitas transformações nestes últimos anos, assim, as emissoras de rádio estão buscando a inovação tecnológica por meio de parcerias afins aos mesmos objetivos no mercado.

Também, as propostas patrocinadas pelas respectivas parcerias devem estar em sintonia com o público-alvo para que o emissor possa transmitir a mensagem.

Reunião e ações conjuntas

Neste contexto plural para o cenário que envolve as emissoras de rádio, ocorreu no dia 21, às 10 horas, na Divisão de Comunicação (DC) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), no Câmpus I, o primeiro diálogo entre os representantes das rádios Cultura FM e Life FM para o desenvolvimento de projetos comuns em parceria radiofônica.

Estiveram neste encontro, os jornalistas Lúcia Prado e João César Prado, pela Life FM, e o Prof. Me. Sérgio Barbosa, em nome da Cultura FM. Ainda, na pauta, troca de informações diversas entre as respectivas programações musicais, além do envolvimento na área do jornalismo que envolve as duas emissoras.

Portanto, daqui para frente, tudo indica que devem ocorrer diversas ações em conjunto para um envolvimento mais de acordo entre educação e comunidade, haja vista as propostas que envolvem a presença no mercado adamantinense da Cultura FM e Life FM.

Projetos comuns

De comum acordo entre os representantes, definiu-se pela participação do Prof. Me. Sérgio Barbosa (jornalista diplomado) e coordenador do projeto de “Revitalização e Profissionalização da Rádio Cultura FM” para representar a emissora, todas as segundas-feiras, das 12h às 13 horas, no “Jornal do Meio-Dia”, veiculado pela Rádio Life FM.

Neste caso em pauta, Barbosa apresentará todas as etapas do radiojornal com apoio da equipe de jornalismo da Life FM, assim, inicia-se o projeto de parceria, tendo em vista as ações desenvolvidas pela proposta comunitária desta emissora.

Para o representante da Cultura FM, Prof. Sérgio, “trata-se de uma oportunidade para a troca de experiências entre as duas emissoras na área do jornalismo, considerando que a Life FM desenvolve uma proposta próxima da comunidade local”.

Neste contexto, a primeira participação está programada para o dia 28, no Jornal do Meio-Dia com a apresentação do convidado, Prof. Me. Sérgio Barbosa, que entrevistará ao vivo o secretário municipal de Cultura e Turismo de Adamantina, o jornalista diplomado Sérgio Vanderlei.

Parcerias, convênios e apoio cultural

De acordo com a proposta de “Revitalização e Profissionalização da Rádio Cultura FM”, faz-se necessária a busca pelas parcerias e convênios em níveis local, estadual, nacional e internacional, assim, a expansão por meio destas atividades, pode alavancar o fortalecimento do apoio cultural.

Os contatos estão sendo executados de acordo com o planejamento estratégico aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão e apoio da Divisão de Comunicação e Reitoria da UniFAI.

Encontram-se em tramitação diversas possibilidades quanto às futuras parcerias e convênios, entre as quais, a saber: Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação e outros contatos na área internacional, afinal de contas, a proposta da Cultura FM continua mais atual do que nunca, ou seja, “uma opção diferente no ar”.