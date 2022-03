Covid: SP tem menor média móvel de internações desde o início da pandemia

O estado de São Paulo registrou ontem a menor média móvel de sete dias de internações por covid-19 desde o início da pandemia. Foram, em média, 233 novas internações.

Para comparação, no pico da pandemia, em 26 de março de 2021, a média registrada foi de 3.399. Já em 29 de janeiro deste ano, no maior índice durante a circulação da variante ômicron, a média foi de 1.521. Os dados foram divulgados pela secretaria estadual de Saúde.

De acordo com a pasta, a redução das internações provocadas pelo novo coronavírus é reflexo direto do avanço da vacinação no estado, que já atingiu a meta de 90% da população elegível com duas doses.

Desde o dia 11 de março o estado tem registrado menos de 300 internações por dia na média e desde quarta-feira (16) está abaixo do menor recorde anterior de 269 internações, registrado em 10 de dezembro do ano passado.

As mortes por covid-19 também estão em queda. O estado registrou ontem a menor média móvel de mortes, com 81 óbitos, desde o pico causado pela variante ômicron. Desde terça-feira (15) o índice está abaixo de 100 mortes.