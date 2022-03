Contratada empresa para reformas e adequações no prédio do futuro Museu Municipal

Está contratada a empreiteira responsável pela execução das reformas e adequações no prédio do futuro Museu e Arquivo Histórico Municipal.

Após realização de processo licitatório a Prefeitura de Adamantina anunciou como vencedora a empresa Yasmim Moreira Santos Construtora Ltda, que já está iniciando os serviços no prédio.

De acordo com o contrato publicado na imprensa local, o valor firmado para as obras é de R$ 193.418,60. Dentre as melhorias previstas, deverão ser executadas: a reforma completa do espaço bem como a adequação da acessibilidade que atenderá as necessidades para implantação do museu.

O prazo estabelecido no contrato para execução das obras é de 12 meses, portanto, tem vigência até março de 2023.

O Museu e Arquivo Histórico Municipal será instalado no prédio da antiga Igreja Budista de Adamantina, localizado na Alameda Ity Endo, 70, Vila Endo, próximo ao Parque dos Pioneiros.

O imóvel foi doado ao Município pela Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina. Em setembro de 2021 foi realizada a cerimônia para assinatura da escritura do imóvel doado pela Acrea ao Município. As obras serão pagas com recursos próprios da Prefeitura.