Alunos de Agronomia participam de eventos sobre agricultura na região

Vários eventos do setor agrícola foram realizados na região da Alta Paulista nesta última semana. Aproveitando a oportunidade, alunos e professores do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) participaram buscando atualização nos diversos segmentos do setor.

A Expo Camda Cereais ocorreu nos dias 16, 17 e 18 de março, em Adamantina, contando com palestras de técnicos renomados do cenário agrícola nacional. No dia 16, o professor Marcos Fava Neves abordou o tema “Qual o futuro dos cereais?”. No dia seguinte, o consultor Bruno Dupin, falou sobre a “Inovação no Agro” e, no dia 18, o engenheiro agrônomo Vlamir Brandalizze apresentou o tema “Tendências do agro mundial e brasileiro em tempos de pandemia”. Além das palestras, o evento contou com uma feira comercial e visitação aos campos de produção, destacando-se a cultura da soja, milho e amendoim.

No dia 17 de março ocorreu, em Junqueirópolis, o II Seminário da Agricultura Familiar da Alta Paulista, evento organizado pelo Centro de Horticultura e Centro Avançado de Pesquisa de Frutas do Instituto Agronômico (IAC/APTA/SAA-SP), Casa da Agricultura de Junqueirópolis (CATI/SAA-SP), Escritório de Desenvolvimento Regional de Dracena (CATI/SAA-SP) e Prefeitura de Junqueirópolis.

Nesse evento, foram ministradas importantes palestras direcionadas ao agricultor familiar, como o “Protocolo de transição agroecológica na aquisição de alimentos pela merenda escolar municipal”, pelo PqC Dr. Sebastião Wilson Tivelli, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA); “Vencendo obstáculos na produção e comercialização da cultura da acerola”, pelo Dr. Richard Bryan Charity, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo (Esalq/USP); “Tecnologia e Segurança na aplicação de defensivos em pequenas propriedades”, pelo Dr. Hamilton Humberto Ramos, do Instituto Agronômico de Campinas (IAC); “Abacate: da implantação da lavoura a comercialização”, pelo Dr. Bruno Henrique Leite Gonçalves, docente do Centro Universitário de Ourinhos (Unifio); “Cultivo de videiras para produção de suco”, pelo Dr. José Luiz Hernandes, do IAC/APTA; e “Mandioca de mesa, produção e renda”, pelo Dr. José Carlos Feltran, também do IAC/APTA. O curso de Agronomia da UniFAI esteve presente com 28 alunos e quatro professores nesse evento.

Ainda, houve no mesmo dia 17 de março, outro evento no município de Junqueirópolis, que foi o dia de campo sobre a cultura do amendoim promovido pela Cooperativa Casul. Além da visitação dos campos de produção, ocorreu uma palestra ministrada pelo Dr. Denizart Bolonhezi, pesquisador do IAC, com o tema “Dez razões para semear amendoim na palha”.

“A participação dos alunos e professores nesses eventos é de fundamental importância para a troca de experiências com técnicos e produtores rurais, além de se atualizarem sobre as diversas tecnologias disponíveis no mercado”, pontuou o Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, coordenador do curso de Agronomia da UniFAI.