Adamantina recebe premiação do programa “Parcerias Municipais” do Governo do Estado

A 10ª Região Administrativa de Presidente Prudente participa nesta terça-feira (22/03) com 7 municípios classificados, que se destacaram e receberão premiação, nas parcerias municipais.

O Governo de São Paulo, por meio do programa “Parcerias Municipais”, iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, realiza nesta 3ª feira, a entrega da premiação “Cases Inovadores” às cidades paulistas que se destacaram recentemente por meio de ações públicas e de gestão voltada à Educação, à Saúde e à Segurança.

O evento será no Hall Nobre no Palácio dos Bandeirantes, na capital, a partir das 17h30 e contará com a presença do Governador do Estado de São Paulo, João Doria e do Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Mais informações sobre o programa “Parcerias Municipais” estão disponíveis na plataforma: www.parceriasmunicipais.sp.gov.br

Os municípios da região que receberão premiação são: Adamantina, Emilianópolis, Mirante do Paranapanema, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembú e Santa Mercedes.