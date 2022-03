Prefeitura de Adamantina comemora os 60 anos do Corpo de Bombeiros na região

Ação é realizada pelo DEMTRAN em parceria com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Secretaria de Cultura e Turismo

Na quarta-feira (23), a Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN) realiza uma ação de conscientização e comemoração aos 60 anos da presença do Corpo de Bombeiros na região de Presidente Prudente.

O evento será realizado na Alameda Fernão Dias, trecho entre a Avenida Santo Antônio e a Rua Deputado Salles Filho – Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento das 9h às15h e contará com a presença do Corpo de Bombeiros para as festividades de comemoração, onde haverá exposição de materiais, equipamentos e viaturas do Corpo de Bombeiros de Adamantina.

Além disso, o DEMTRAN e a Polícia Militar farão ações de conscientização de trânsito. A iniciativa vem ao encontro do tema das campanhas do Sistema Nacional de Trânsito para o ano de 2022 que é “Juntos Salvamos Vidas”.

“Ao sair de casa, todos nós temos que nos proteger e com isso, estamos salvando vidas, a sua e a de quem cruza seu caminho. Exatamente porque o contrário é verdadeiro: se você desrespeitar as regras, você coloca sua vida em risco, mas coloca também a vida de quem divide a rua ou a estrada com você”, reforça o secretário de planejamento João Vitor Marega.