Moradores denunciam terrenos tomados pelo mato alto no Jardim Adamantina

Na última quarta-feira (16) residentes no Jardim Adamantina entraram em contato na Redação do Folha Regional para reclamar de locais em estado de abandono no bairro. E enviaram fotos de terrenos localizados defronte da Emef Eurico Leite de Moraes e próximo do Centro Comunitário.

Os moradores relatam que nestes locais o mato já passa de um metro de altura, o que tem facilitado o surgimento de animais peçonhentos em suas casas.

“Já faz de 2 para 3 meses que limparam, mas com as chuvas o mato cresceu rápido e está desse jeito. A coisa está feia! Estamos preocupados”, declararam.

Na manhã de quinta-feira (17) uma vizinha se deparou com uma cobra na calçada.

“O vizinho já reclamou no posto (UBS) para que a Vigilância (Sanitária) possa fazer alguma coisa e até agora ninguém tomou uma atitude”, contaram os oradores.

A reportagem esteve no bairro na manhã desta sexta-feira (18) e constatou exatamente a situação descrita.

Os moradores pedem que a Prefeitura tome providências a respeito do problema.