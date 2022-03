Morador de Adamantina ganha R$ 250 mil no SP CAP

O sorteio do SP CAP na manhã deste domingo (20) contemplou um morador de Adamantina, Ademar Valentini, com o prêmio principal da rodada, no valor líquido de R$ 250 mil.

O sorteio público é transmitido ao vivo, no domingo, pelos canais Band e SBT. O adamantinense comprou o título de capitalização da Mercearia do Vartão.

O SP CAP é um título de capitalização na modalidade “filantropia premiável”. Além de proporcionar o direito de participação em sorteios, quem adquire contribui com o Hospital de Esperança (Hospital do Câncer de Presidente Prudente).

