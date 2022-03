Laboratório de tecnologia já está em funcionamento na Fatec Adamantina

A comunidade acadêmica Fatec Adamantina já começa a usufruir dos investimentos realizados pela diretoria, planejados para o início do semestre letivo de 2022, tendo como principal objetivo oferecer apoio didático-pedagógico aos alunos, especialmente, neste início de volta às aulas presenciais.

Tendo em vista que é necessário ter a tecnologia presente em todos os ambientes escolares, dentre os principais investimentos realizados, destaca-se a aquisição de equipamentos como computadores e recursos multimídias, além da construção de dois laboratórios de tecnologia, que já podem ser utilizados pelos estudantes de Ciência de Dados e Gestão Comercial.

O modelo que orientou o planejamento da estrutura do laboratório, desde as ferramentas tecnológicas até a disposição dos móveis, seguiu as orientações do responsável pela tecnologia da informação da Fatec, o professor André Scagnolato que, segundo ele, “Foi um excelente investimento para que os alunos possam ter esse espaço para realizar seus projetos”.

Sobre o objetivo da construção “a principal motivação foi proporcionar aos nossos estudantes um ambiente que possa influenciar positivamente a dinâmica de aprendizagem. Nossa meta foi cumprida que era a de iniciarmos as atividades no laboratório, ainda neste mês de março”, disse José Eduardo Rossilho de Figueiredo, diretor da unidade.