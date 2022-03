Dinha assume o Fundo Social e diz que novos projetos serão buscados para beneficiar ainda mais a população

A vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil, a Dinha, é a nova presidente do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina.

O convite foi feito pelo prefeito Márcio Cardim após o pedido de afastamento da até então presidente Marisa Cardim. A troca no cargo foi confirmada pela Prefeitura de Adamantina na última quinta-feira (17).

Em conversa com a reportagem do Folha Regional, Dinha falou sobre o novo desafio: “O Fundo Social do Município tem uma equipe extremamente capacitada e dedicada que já desenvolve um excelente trabalho. Então, pretendo dar continuidade no que vem sendo realizado, além de buscar novos projetos e ações que beneficiem ainda mais a nossa população”. A intenção, ainda segundo revelado por ela, é também retomar as atividades, cursos e projetos vinculados ao Fundo Social do Município. “Vamos tentar viabilizar a volta não apenas aqueles voltados à população de maneira geral, mas, também, à Melhor Idade, já que devido à pandemia (Covid-19) estavam suspensas temporariamente”, previu.

Nos cinco mandatos como vereadora adamantinense, além do mandato em exercício como vice-prefeita, Dinha sempre teve uma atuação popular, ligada também às associações de moradores e bairros. E pretende usar essa experiência no trabalho a ser executado no novo posto.