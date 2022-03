Delegado é encontrado morto dentro de viatura capotada em rio

As polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros, atuam em uma ocorrência de acidente de trânsito que teria resultado na morte do ex-vereador e delegado de Guararapes, Dr. Marcos Roberto.

Segundo apurado pelo jornalismo do portal guararapessorrisonews.com.br, ele havia sido acionado na madrugada para atender uma ocorrência em Gastão Vidigal, próximo de Araçatuba, porém, teria capotado a viatura que dirigia e caiu dentro de um rio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local para a remoção do corpo que ficou preso dentro do veículo.

A ocorrência segue em andamento e mais informações ou a atualização deste conteúdo devem ocorrer a qualquer momento.