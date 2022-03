Adamantina terá 30 vagas no Vestibular da Univesp

A partir das 10h de amanhã (22), estão abertas as inscrições para o vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) no site vestibular.univesp.br.

Em Adamantina, serão disponibilizadas 30 vagas para cursos de graduação, sendo 10 em cada um dos eixos que são: Eixo de Licenciatura, Eixo de Computação e Eixo de Negócios e Produção.

Para efetivar a inscrição nos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais, o interessado deverá pagar a taxa de R$45,00. As inscrições estarão abertas até as 23h59 de 25 de abril.

Aqueles que desejarem participar do processo seletivo devem ter concluído o ensino médio ou o término deve estar previsto para o período em que a matrícula será realizada.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o “Fale Conosco” da Vunesp ou pelo “Disque Vunesp” pelo telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 08h às 18h.

A prova será realizada presencialmente no dia 22 de maio, às 13h, e os locais estarão disponíveis para consulta no dia 13 de maio. O resultado será publicado no dia 11 de julho no site vestibular.univesp.br.