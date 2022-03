Adamantina tem 25 casos positivos de dengue

Até hoje (21), foram confirmados em Adamantina 25 casos positivos de dengue. As ações de combate ao mosquito realizadas pela Secretaria de Saúde de Adamantina, por meio do Controle de Vetores, consiste na nebulização, no controle de criadouros e, ainda, na aplicação da partícula biológica executada pelos agentes comunitários de saúde.

Os casos até o momento registrados são nos bairros: Conjunto Mário Covas, Vila Cicma, Jardim Tipuanas, Campos Verdes, Centro, Vila Industrial, Jardim Adamantina, Vila Olivero, Jardim América, Estância Dorigo e Jardim Primavera.

De acordo com a chefe de controle de vetores, Francine de Brito Alves, a partícula biológica que está sendo aplicada é composta por amido de milho e óleo de tomilho e ela não causa nenhum tipo de dano a saúde de crianças, idosos e animais.

Para evitar o aumento dos casos positivos, é necessário que a população contribua no cuidado dos seus imóveis, evitando manter em seu quintal objetos e locais propícios ao acúmulo de água.

“É possível controlar a proliferação do Aedes aegypti, observando o acúmulo de água, e caso isso seja confirmado, jogue fora essa água, se possível elimine o reservatório, observe ralos de água pluvial, eles podem reter água, faça a desobstrução ou jogue produtos de limpeza que não permitam que o mosquito deposite seus ovos naquele local. Em período chuvoso, faça a limpeza das calhas e vistorie com frequência seu imóvel”, relembra Francine.

Ano passado, o município confirmou 11 casos positivos. “O combate ao Aedes Aegypti é diário e uma responsabilidade de todos. Dengue mata!”, finaliza.