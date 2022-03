Glamour Mulher 2022: UniFAI e Life FM para fazer a diferença neste “novo tempo novo” para a mulher

Depois de mais de dois anos sem atividade com público em diversas áreas do mercado organizacional, entre as quais, o universitário, inclusive no Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), tudo indica que, até o final do segundo semestre letivo, serão realizadas diversas ações envolvendo docentes, discentes, funcionários(as) e público em geral.

UniFAI, Life FM e Cultura FM

Porém, na semana do dia 8 de março, quando do Dia Internacional da Mulher, realizou-se no Auditório Miguel Reale, no Câmpus da II da Instituição, o evento Glamour Mulher 2022, com promoção e realização da Rádio Life FM e apoio da UniFAI por meio da Pró-Reitoria de Extensão e da Rádio Cultura FM.

Assim, registra-se que foram quatro noites com atividades diversas e presença dos(as) convidados(as), bem como, professores(as), alunos(as) dos cursos e público em geral.

A coordenação geral das atividades promovidas pela organização do Glamour Mulher esteve sob a responsabilidade de jornalista Lúcia Prado, com apoio das equipes das rádios Life FM e Cultura FM.

Pró-Reitoria de Extensão

Nesse cenário focado essencialmente para temas e temáticas relacionadas com a mulher deste “novo tempo novo”, ainda, em nível “glocal”, ou seja, do global para o local, a pró-reitora de Extensão da UniFAI, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli, afirma: “o evento Glamour Mulher, na sua terceira edição em parceria com a Rádio Life FM, trouxe a comunidade para a UniFAI e criou possibilidades de discussão de assuntos importantes relacionados à mulher”.

Ainda, deve-se registrar a presença da comunidade discente nas atividades, portanto, a Prof.ª Liliana destaca, a saber: “os alunos participaram ativamente produzindo conteúdos, realizando entrevistas e puderam dialogar de forma crítica e reflexiva com os convidados e as autoridades presentes. O evento teve um resultado muito positivo para os nossos acadêmicos e foi um momento ímpar de aprendizado fora da sala de aula”.

Estética e Cosmética

No encerramento, no dia 11, marcaram presença nas atividades do Glamour Mulher 2022 as acadêmicas do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética. Nesse contexto, registra-se a participação da acadêmica Josilene Sousa Nascimento, com as palavras: “a minha participação no Glamour Mulher foi um momento épico. Poder expor todo o conhecimento recebido pela equipe do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética da UniFAI e colocar em prática, em uma noite de puro glamour, marcou minha história”.

A participação das universitárias no apoio quanto à proposta desenvolvida por meio das parcerias mediadas visando o sucesso do evento, também contou com a presença do coordenador do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha.

Nesse contexto, patrocinado pelo Glamour Mulher, o Prof. Bruno reforça que: “a noite de sexta-feira do Glamour Mulher 2022 concretizou a qualidade do ensino desenvolvido no curso de Tecnologia em Estética e Cosmética”.

E destaca outra questão, a saber: “poder verificar as habilidades, tanto técnica quanto humana, das alunas, foi poder respirar fundo e entender que elas estão prontas para o mercado de trabalho. Não há palavras que possam expressar o comprometimento, a dedicação, o carinho e o empenho com cada mulher homenageada ali em processo de beleza renovada. Foi engrandecedor e motivador”.

Curso de Direito

Foram diversos cursos que participaram das quatro noites do Glamour Mulher 2022, entre os quais, deve-se destacar o curso de Direito da UniFAI.

A presença dos(as) acadêmicos(as) foram marcantes em todos os sentidos, ainda, a participação dos(as) docentes, neste cenário plural para as mulheres que marcam cada vez mais presença em todas as áreas do mercado, o Prof. Me. Igor Terraz Pinto, coordenador do curso, afirma: “foi uma enorme satisfação participar da 3ª edição do Glamour Mulher promovendo um diálogo profícuo sobre a violência doméstica, relacionamento abusivo e inteligência emocional”.

Bem como, Igor ressalta outro fator, a saber: “nossas convidadas foram escolhidas por suas atuações na luta pela paridade de gênero e pela vinculação com o curso de Direito da UniFAI. Foi uma noite memorável, graças ao engajamento das alunas e alunos do curso, em especial daqueles que compõem o Grupo de Estudos sobre Violência Doméstica, que é coordenado pela Prof.ª Dra. Fernanda Butarelo, a quem também saudamos”.

Neste caso em pauta, o Prof. Igor faz questão de destacar: “agradeço às palestrantes: Dra. Ruth Menegatti, Dra. Patrícia Vasques, Dra. Renata Mozzini e Dra. Evelyn Biasi. Parabenizo a Rádio Life FM, na pessoa da jornalista Lúcia Prado, pela idealização e organização”.